Зеленский: США обсуждают с Украиной и Россией меры по деэскалации на время зимы

США изучают возможность принятия Россией и Украиной мер по деэскалации конфликта на время зимы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

По словам господина Зеленского, усилия спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в первую очередь направлены на то, чтобы «разблокировать» дипломатический процесс. Американские представители сообщили Украине, что Россия «готова к переговорам». Президент отметил, что Вашингтон может оказать на Москву давление по этому вопросу. Кроме того, господа Уиткофф и Кушнер привезли в Киев «некоторые новые идеи», сообщил Владимир Зеленский.

«Есть идеи, касающиеся энергетических объектов, поставок зерна, электроэнергетических объектов и экспорта нефти и газа», — сообщил президент, не вдаваясь в подробности. Президент заключил, что сейчас цель США в переговорах — найти шаги до или во время зимы, «которые могут приблизить стороны к миру». По словам господина Зеленского, США также хотят направить Украине отдельный «зимний пакет», который будет включать средства ПВО и энергетическую помощь.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с руководством России и Украины 5 и 6 сентября. Сначала они прибыли в Москву, а на следующий день — в Киев. Господин Уиткофф отмечал, что услышал «новые идеи» по украинскому конфликту от российской стороны. Американские переговорщики заявили о намерении возобновить трехсторонний формат переговоров.