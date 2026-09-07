Умер классик адыгейской литературы Исхак Машбаш

На 97-м году жизни в Майкопе скончался писатель Исхак Машбаш, сообщила пресс-служба правительства Адыгеи. Господин Машбаш — автор десятков поэтических и прозаических произведений, классик адыгейской литературы. Наиболее известные произведения писателя — романы «Жернова», «Два пленника», «Хан-Гирей» и «Из тьмы веков», посвященные трагической судьбе горских народов во время Кавказской войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исхак Машбаш в 2023 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Исхак Машбаш в 2023 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Исхак Машбаш родился в 1930 году, окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Работал заведующим отделом газеты «Советская Адыгея», первый роман — «Оплаканных не ждут» — напечатал в 1966 году. Перевел на адыгейский язык «Слово о полку Игореве», произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока. Исхак Машбаш — автор гимна Республики Адыгея, Герой труда Российской Федерации.

В правительстве Адыгеи отметили, что в должности председателя правления Союза писателей Адыгеи Исхак Машбаш вел большую работу по интеграции адыгейской литературы в общероссийскую творческую среду. «Будучи членом Общественной палаты России, он чутко реагировал на протекающие в стране и республике процессы, продвигал на федеральный уровень значимые для жителей Адыгеи инициативы»,— говорится в сообщении правительства республики.

Анна Перова, Краснодар