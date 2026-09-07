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Власти Ирландии планируют ужесточить правила получения гражданства

Минюст Ирландии подготовил проект закона, ужесточающего правила получения гражданства страны, сообщает издание Irish Examiner. Документ глава ведомства Джим О'Каллахан представит кабинету министров 9 сентября.

Согласно нововведению, срок проживания в Ирландии, необходимый для получения гражданства, увеличивается с пяти до восьми лет. Кроме того, претендент должен продемонстрировать «знание и понимание ирландского гражданского права», включая знания об обществе и политике. Иммигрантам также придется сдать языковой экзамен по английскому или ирландскому языку.

Законопроект также обеспечит «отдельное основание», которое позволит «лишать гражданства по соображениям общественного порядка и национальной безопасности». Документ отдельно указывает, что время, проведенное в Ирландии по директиве о временной защите для граждан Украины, не будет засчитываться в счет требований к месту проживания.

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