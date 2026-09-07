Карл III приказал относиться к принцу Гарри и Меган Маркл как к «частным лицам»

Король Великобритании Карл III разъяснил статус герцога и герцогини Сассекских (принца Гарри и его жены Меган Маркл) после их возвращения в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на письмо, которое главный придворный короля лорд-камергер двора Ричард Беньон направил «высокопоставленным заинтересованным лицам» в правительстве, вооруженных силах и лицам, представляющим королевскую семью во всей стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carl Court / Reuters Фото: Carl Court / Reuters

Как следует из письма, король считает, что возвращение его сына и невестки после шестилетнего проживания в США ничего не меняет в их статусе: «Их титулы его и ее королевских высочеств остаются приостановленными и не используются… Короче говоря, их положение ничем не отличается от положения частных лиц».

В 2020 году принц Гарри и его жена сложили свои королевские обязанности, потеряв при этом королевские титулы, и переехали в США.