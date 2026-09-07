Инвестиции в основной капитал Марий Эл снизились на 39,5%

Объем инвестиций в основной капитал в Республике Марий Эл в январе–июне 2026 года составил 13,06 млрд рублей, сократившись на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл инвестиции в основной капитал снизились на 39,5%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Марий Эл инвестиции в основной капитал снизились на 39,5%

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ПФО снижение инвестиций зафиксировано в 13 из 14 регионов. Исключением стал Татарстан, где показатель вырос на 0,5% — до 777,94 млрд рублей. Сильное падение также продемонстрировали Ульяновская область (-35%, до 39,13 млрд руб.), Башкортостан (-35,8%, до 192,94 млрд руб.) и Чувашия (-27,6%, до 29,22 млрд руб.).

В целом по России в первом полугодии 2026 года инвестиции в основной капитал сократились на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 16,2 трлн рублей.

Подробнее — в материале «Ъ Волга-Урал» «Вложения остались без разгона».

Влас Северин