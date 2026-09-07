Вложения остались без разгона

В первом полугодии 2026 года объем инвестиций в основной капитал в регионах ПФО составил 2,19 трлн руб., сократившись на 15,4% год к году. Татарстан стал единственным регионом округа, где показатель вырос: до 777,94 млрд руб., или на 0,5%. Самое сильное падение зафиксировано в Марий Эл — на 39,5%, до 13,06 млрд руб. По мнению эксперта, спад связан с завершением цикла ускоренного роста 2023–2025 годов: бизнес перешел от расширения мощностей к оптимизации действующих активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В I полугодии 2026 года инвестиции в основной капитал снизились в 13 из 14 регионах ПФО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ В I полугодии 2026 года инвестиции в основной капитал снизились в 13 из 14 регионах ПФО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В I полугодии 2026 года объем инвестиций в основной капитал в Приволжском федеральном округе составил 2,19 трлн руб., что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение зафиксировано в 13 из 14 регионов округа — исключением стал только Татарстан. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Татарстане объем инвестиций составил 777,94 млрд руб., что на 0,5% больше, чем в I полугодии 2025 года. Незначительное падение зафиксировано в Мордовии, где показатель снизился на 6,3%, до 38,82 млрд руб., а также в Оренбургской области (-10,9%, до 145,23 млрд руб.) и Пермском крае (-12%, до 228,71 млрд руб.).

Сильнейшее в ПФО и одно из самых глубоких падений в целом по России зафиксировано в Марий Эл, где объем инвестиций снизился на 39,5%, до 13,06 млрд руб. Значительное снижение также продемонстрировали Ульяновская область (-35%, до 39,13 млрд руб.), Башкортостан (-35,8%, до 192,94 млрд руб.) и Чувашия (-27,6%, до 29,22 млрд руб.).

В Нижегородской области объем инвестиций составил 226,25 млрд руб. (-24%), в Самарской области — 204,9 млрд руб. (-23%), в Саратовской области — 118,02 млрд руб. (-20,4%), в Удмуртии — 74,42 млрд руб. (-17,6%), в Кировской области — 53,53 млрд руб. (-17,6%), в Пензенской области — 48,29 млрд руб. (-18,2%).

В целом по России в январе–июне 2026 года инвестиции в основной капитал сократились на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 16,2 трлн рублей. В 2025 году их объем уменьшился на 2,3% в реальном выражении после роста на 8,4% в 2024 году и 9,8% в 2023 году.

Структура финансирования в ПФО при этом характеризуется высокой долей собственных средств предприятий — 70,8% от общего объема инвестиций, привлеченные средства составили 29,2%, из которых на бюджетные средства пришлось 12,5%, а на банковские кредиты — всего 10%. В целом по России доля собственных средств составила 59,7%, привлеченных — 40,3%.

Инвестиционный спад в ПФО отражает не потерю потенциала регионов, а завершение цикла ускоренного роста 2023–2025 годов, когда экономику поддерживали госрасходы, импортозамещение и масштабная модернизация производств, сообщил «Ъ Волга-Урал» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«Сейчас бизнес сталкивается с высокой стоимостью денег, ростом сроков окупаемости проектов и перешел от расширения мощностей к оптимизации действующих активов. Наиболее сильно пострадали строительство, инфраструктура и капиталоемкие отрасли. Во втором полугодии резкого восстановления ждать не стоит: инвестиции, вероятно, стабилизируются, а рост возможен только после более заметного снижения ставок и запуска новых крупных проектов», — отметил эксперт.

Влас Северин