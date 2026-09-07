Мэрия Воронежа опубликовала план мероприятий на День города

В 2026 году торжественные мероприятия, посвященные 440-летию Воронежа, пройдут 12 сентября. Основные площадки праздника разместятся в центре города — в Кольцовском сквере, на Советской площади, возле здания Агропрома и на проспекте Революции. Сформирована и утверждена программа общегородских мероприятий, включающая почти три десятка пунктов. Мэрия Воронежа опубликовала ее в понедельник, 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 8:00 в городских храмах начнутся торжественные богослужения «О здравии города и горожан». Церемония открытия праздника, посвященного 440-летию Воронежа и 330-летию создания Военно-морского флота РФ, стартует в 11:00 на Советской площади. Там же пройдет чествование почетных граждан, а затем начнется большой хореографический праздник под названием «День балета».

В окрестностях Кольцовского сквера будут работать множество праздничных площадок. Непосредственно в самом сквере разместят выставки картин молодых художников — участников пленэра «Ге Фест 2026». Рядом также состоится фестиваль уличных видов спорта «Уличная классика», а возле здания Агропрома пройдет «Ярмарка спорта».

Ряд концертных и развлекательных площадок в течение всего дня будет работать на проспекте Революции.

По данным городской администрации, уже разработан и согласован план мер по обеспечению антитеррористической защищенности и общественного порядка. Вход в зону празднования Дня города будет возможен только через металлодетекторы — предполагается установить в общей сложности 35 рамок в разных точках периметра. Как и в прошлом году, в местах проведения мероприятий и на прилегающей территории ограничат торговлю алкоголем и напитками в стеклянной и жестяной таре. Также будет ограничено использование средств индивидуальной мобильности — электросамокатов.

Воронежцев просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте в центр города и места проведения праздничных мероприятий.

«Ъ-Черноземье» также сообщал, что сегодня мэрия Воронежа официально подтвердила отказ от проведения салюта в рамках празднования Дня города. В городской администрации подчеркнули, что запуск салюта изначально не входил в программу торжеств.

Денис Данилов