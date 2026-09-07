В Воронежской области в августе выросли продажи онкологических препаратов

В августе в Воронежской области на 52,93% выросли продажи препаратов для пациентов с онкологией. При этом средняя цена покупки в этой категории снизилась на 23,77%. Об этом говорят результаты исследования онлайн-маркетплейса аптечных товаров «Ютека», с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В целом аптечные продажи в Воронежской области в последний месяц лета увеличились на 5,78% при практически неизменном среднем чеке (-0,21%). Помимо онкологических препаратов заметную динамику показал объем реализации товаров в следующих категориях:

простуда и грипп — +26,14% по продажам и +7,69% по цене;

аллергия — +17,59% и +1,95%;

БАД для пищеварения — +13,62% и -4,11%;

противовирусные препараты — +12,81% и -15,27%;

средства для похудения — +10,25% и +1,34%.

Умеренный рост зафиксирован у препаратов для страдающих диабетом (+4,57%), при этом доля этой категории в общей структуре продаж региона составляет 11,07% и является крупнейшей. Средний ценник на эти товары увеличился на 2%. Минус установлен среди препаратов от варикоза (-4,82%) и для опорно-двигательного аппарата (-2,24%). При этом стоимость в этих категориях показала разную динамику: +1,21% и -0,21%.

В целом по России наиболее заметным стал сезонный рост противопростудных (+24,49%) и антигистаминных средств (+10,13%). Категория «Онкология» прибавила 8,14%.

В исследовании учитывались аптечные продажи товаров, входящих в товарные группы сервиса «Ютека», с учетом объединения данных по регионам и ассортименту 62 000+ подключенных аптек.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в июне в Воронежской области выросли продажи средств контрацепции.

Алина Морозова