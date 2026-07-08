В июне воронежцы стали чаще использовать средства контрацепции на 14%

Средства контрацепции стали самой быстрорастущей категорией аптечного онлайн-рынка Воронежской области в июне. По сравнению с маем их продажи увеличились на 14,2%. Такие данные следуют из исследования российского фармацевтического онлайн-рынка «Ютекой». Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Помимо средств контрацепции, заметный рост спроса за месяц зафиксирован на препараты для снижения уровня холестерина (+13,2%), обезболивающие (+6,3%), лекарства для лечения диабета (+6,2%) и средства для похудения (+5,3%).

Структура аптечных продаж в регионе выглядят иначе. Так, у воронежцев востребованы лекарства для лечения желудочно-кишечного тракта (10,4%), диабета (10,2%) и нервной системы (10%). Далее следуют сердечно-сосудистые препараты (8,35%), средства для лечения заболеваний крови и кровообращения (7,9%) и похудения (7,5%).

Всего на Воронежскую область пришлось 2,7% продаж от всего российского онлайн-фармацевтического рынка. Общий объем подрос на 0,2%, средний аптечный чек — на 3,78%.

В «Ютека» отмечают сезонный спад продаж препаратов от простуды и гриппа на 22,57%. Реализация лекарств для лечения онкологий сократилась на 16,76%, а средняя стоимость приобретенных в этой категории лекарств уменьшилась на 10,44%.

46% онлайн-продаж фармацевтики приходится на Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Эти рынки показали минимальный рост продаж — в Санкт-Петербурге (-0,17%) и Москве (+1,24%). Наиболее высокие темпы роста аналитики фиксируют в регионах Урала, Поволжья и юга России. Общее — тенденция к увеличению среднего аптечного чека. Летом россияне сокращают расходы на лечение острых респираторных заболеваний и чаще приобретают препараты для длительной терапии хронических заболеваний и лайфстайл-товары.

По итогам 2025 года в Черноземье объем продаж антидепрессантов увеличился на 44%, до 691,4 млн руб., следует из данных отраслевой DSM Group. Лидером роста стала Белгородская область.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «На границе страхи ходят хмуро»

Анна Швечикова