Белгородская фирма судится с железнодорожно-строительной компанией за 132 млн

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск местного ООО «Добрострой» к АО «Ямалтрансстрой», специализирующемуся на возведении железнодорожных путей и метро. Сумма требований составляет 113,9 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть возникших претензий в судебной документации не раскрывается. По данным Rusprofile, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам оказания услуг. Белгородский арбитраж принял заявление к производству. Заседание по делу назначено на 12 октября.

Параллельно в Арбитражном суде Москвы рассматривается еще один иск «Добростроя» к «Ямалтрансстрою», сумма требований по которому составляет 17,7 млн руб. Подробности их возникновения также не раскрываются. Судебное заседание по делу планируется 16 ноября. Других споров между компаниями не зарегистрировано.

ООО «Добрострой» зарегистрировано в Белгороде в 2014 году. Основной вид деятельности связан с арендой грузового автотранспорта. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель и директор — Юрий Озеров. В 2025 году общество показало выручку в 222 млн руб. и чистую прибыль в 51 млн руб. Годом ранее фиксировались выручка в 186 млн руб. и прибыль в 3,9 млн руб. С 2015 года с компанией было заключено восемь госконтрактов на общую сумму 20 млн руб. АО «Ямалтрансстрой» зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе в 1992 году. Основной вид деятельности — строительство железных дорог и метро. Уставный капитал — 2,9 млн руб. Учредители не раскрываются. В 2025 году выручка общества составила 12 млрд руб., чистая прибыль — 11 млн руб. Годом ранее финпоказатели составляли 26 млрд и 337 млн руб. соответственно. Гендиректор — Николай Спирин. С 2011 года с компанией было заключено 17 госконтрактов на 7,7 млрд руб. В отношении АО «Ямалтрансстрой» введено 1,9 тыс. исполнительных производств на общую сумму 3 млрд руб. Остаток задолженности составляет 2 млрд руб. Компания фигурирует в качестве ответчика в 80 арбитражных спорах с требованиями на 3,6 млрд руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о трех исках тамбовского филиала «Россети Центр» к РЖД на 428 млн руб.

Егор Якимов