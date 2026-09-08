Орловский завод нарастил выпуск дисковых борон для обработки почвы за 150 млн

ООО «Труженик» в Орловской области вложило 150 млн руб. в расширение производства компактных дисковых борон под брендом «Прометей», применяемых аграриями для комплексной обработки почвы. Из этой суммы 103 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа, еще 11 млн руб. направил региональный ФРП. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в самом ФРП.

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На предоставленные фондом деньги предприятие приобрело многофункциональный обрабатывающий центр с системой ЧПУ (автоматизирует работу станка) и станок для шлифования плоскостей. Это оборудование обеспечивает более высокую точность изготовления деталей.

В результате производство дисковых борон удалось нарастить до 96 единиц техники ежегодно. Компания рассчитывает на увеличение доли на рынке. Отмечается, что 100% комплектующих закупаются у отечественных поставщиков.

«Главное, что мы смогли сделать благодаря ФРП — убрать из конструкции элементы, требующие постоянного обслуживания. Наша техника работает весь сезон, в зависимости от агрономических задач, без замены деталей. При этом борона не оставляет пропусков: крайние диски регулируются так, что стык между проходами нивелируется»,— пояснил гендиректор ООО «Труженик» Александр Ветров.

Дисковая борона «Прометей» предназначена для комплексной обработки верхнего слоя почвы: рыхления, измельчения растительных остатков, борьбы с сорняками и прикатывания поверхности. По собственным данным предприятия, его техника поставляется аграриям в 16 регионов России для выращивания зерновых, зернобобовых и овощных культур.

По данным Rusprofile, ООО «Труженик» зарегистрировано в Орле в 2017 году. Основной вид деятельности — механическая обработка металлических изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец — Татьяна Пасько. В 2025 году выручка общества составила 245 млн руб., чистая прибыль — 423 млн руб. Годом ранее финпоказатели составляли 823 млн и 327 млн руб. соответственно. Гендиректор — Александр Ветров.

В конце августа «Ъ-Черноземье» также сообщал, что компания «Три Точки Мануфактуринг» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Орел» увеличила производство блоков управления вызова экстренных оперативных служб на 20% за счет займа ФРП в 100 млн руб.

Егор Якимов