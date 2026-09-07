Брокер «Стелла инвест» купил четыре исторических дома в Нижегородской области

Казенное предприятие «Регнедвижимость» продало выставленные единым лотом четыре исторических здания в Арзамасе и Нижнем Новгороде. По информации с сайта торгов, цена увеличилась с 34,9 до 41,8 млн руб. Победителем стало ООО «Стелла инвест» (брокер товарно-сырьевой биржи) Алексея Самолетова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом на улице Большой Покровской, 44

Фото: Правительство Нижегородской области Дом на улице Большой Покровской, 44

Фото: Правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своих соцсетях рассказал, что в планах инвестора — интеграция объектов в современное общественно-деловое и городское пространство.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде продают полуразрушенное деревянное здание на улице Большой Покровской, 44. В Арзамасе — два объекта культурного наследия на Соборной площади, 3 и 4, а также аварийный деревянный дом с мансардой №25 по улице Карла Маркса.

Здания-близнецы на Соборной площади — это дом Будылиной и усадьба купцов Подсосовых начала XIX века. Первый находится в аварийном состоянии, второй — в удовлетворительном.

Галина Шамберина