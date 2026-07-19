Четыре здания в Нижнем Новгороде и Арзамасе выставили на торги единым лотом

Казенное предприятие «Регнедвижимость» выставило на торги единым лотом четыре здания: три в Арзамасе и одно в Нижнем Новгороде. Начальная цена лота составляет почти 34,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дом на улице Большой Покровской, 44 Фото: Правительство Нижегородской области Дом на улице Карла Маркса, 25 в Арзамасе Фото: Правительство Нижегородской области Дом Будылиной Фото: Правительство Нижегородской области Усадьба купцов Подсосовых Фото: Правительство Нижегородской области Следующая фотография 1 / 4 Дом на улице Большой Покровской, 44 Фото: Правительство Нижегородской области Дом на улице Карла Маркса, 25 в Арзамасе Фото: Правительство Нижегородской области Дом Будылиной Фото: Правительство Нижегородской области Усадьба купцов Подсосовых Фото: Правительство Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продают полуразрушенное здание на улице Большой Покровской, 44. В Арзамасе — два объекта культурного наследия на Соборной площади, 3 и 4, а также дом №25 по улице Карла Маркса.

Объединение объектов в один лот помогает сбалансировать экономику проектов, пояснили «Ъ-Приволжье» в «Регнедвижимости».

«Данная мера принята к реализации в свете последних нововведений в федеральном законодательстве. В частности, президентом России подписан закон о комбинированных лотах, который позволяет объединять на торгах объекты культурного наследия (ОКН) с коммерчески привлекательной недвижимостью или земельными участками»,— добавили в пресс-службе предприятия.

Объекты на Соборной площади, 3 и 4 — это дом Будылиной и усадьба купцов Подсосовых начала XIX века. Оба сохранившихся здания-близнеца в стиле позднего классицизма построены по образцовому проекту. Сейчас на территории усадьбы располагается центральный городской рынок. Дом Будылиной находится в аварийном состоянии, усадьба Подсосовых — в удовлетворительном.

Дом №25 на улице Карла Маркса — это исторический деревянный одноэтажный дом с мансардой. Находится в аварийном состоянии.

Здание на Большой Покровской в Нижнем Новгороде было построено в стиле классицизма, окна украшены древнерусской лепниной. Дом принадлежал Рафаилу Бауса — соратнику Августина Бетанкура по строительству Нижегородской ярмарки. После его смерти дом перешел титулярной советнице Марье Катанской. В советское время там размещались квартиры для рабочих. На цоколе в разные годы располагались торговые площади.

Галина Шамберина