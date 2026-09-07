Binance договорилась о создании в Казахстане хаба для расчетов по СНГ

Криптобиржа Binance Investments Co. в сотрудничестве с Национальным банком Казахстана запустит в стране хаб для расчетов по СНГ. Стороны подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба регулятора.

В церемонии подписания приняли участие председатель Нацбанка Тимур Сулейменов и основатель Binance Чанпэн Чжао. Согласно проекту, криптобиржа создаст в Казахстане представительство группы и получит лицензию Нацбанка на деятельность в качестве платежной организации первой категории.

Проект позволит перенести в Казахстан часть операций Binance и обслуживать через страну значительную часть клиентов из СНГ и Восточной Европы, отмечают в регуляторе. Мера поможет привлечь международные технологические компетенции и раскрыть потенциал страны в области экспорта цифровых финансовых услуг, уверены в Нацбанке.

Как напомнил регулятор, развитие этого направления бизнеса стало возможно после реформы регулирования оборота ЦФА и введения нового субъекта финрынка — платежной организации первой категории. Изменения, в частности, разрешают использовать новые виды платежных и финансовых услуг наравне с банковскими. Binance стала одной из первых глобальных компаний, инициировавших проект в рамках нового регулирования.