Тамбовский «Хогвартс» снова готовят к продаже

В третьем квартале этого года на торги выставят здание бывшего Чакинского аграрного техникума в Тамбовской области — объект культурного наследия (ОКН) регионального значения, известный как «Хогвартс». Памятник архитектуры 1914 года постройки находится в поселке Чакино Ржаксинского района и с 2013 года не используется. Информация размещена на портале «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Здание бывшего Чакинского аграрного техникума (Хогвартс) в Тамбовской области Фото: из документации торгов Фото: из документации торгов Следующая фотография 1 / 2 Здание бывшего Чакинского аграрного техникума (Хогвартс) в Тамбовской области Фото: из документации торгов Фото: из документации торгов

Общая площадь трехэтажного кирпичного здания с подвалом составляет 5,6 тыс. кв. м. Земельный участок под ним площадью 2,3 га относится к категории земель «Образование и просвещение». Кадастровая стоимость ОКН оценивается в 69,5 млн руб., участка — в 3,9 млн.

Состояние памятника архитектуры характеризуется как неудовлетворительное. Согласно акту технического состояния от 2019 года, оно имеет «множественные разрушения» кровли и деревянных перекрытий, сквозные повреждения стропильной системы, трещины и ослабление кирпичной кладки стен, влажные подвалы со следами высолов и грибка. Инженерные коммуникации — электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление и газоснабжение — полностью отсутствуют. Согласно условиям приватизации, покупатель обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

Здание построено по проекту петербургского архитектора Адама Дитриха в стиле английского романтизма. Решение о его возведении приняло Тамбовское губернское земское собрание в ознаменование 300-летия Дома Романовых. Учебное заведение учреждено императором Николаем II в мае 1912 года. Занятия в училище начались в 1916 году, а в 2013 году Чакинский аграрный техникум был закрыт «в связи с малым количеством студентов и аварийным состоянием некоторых помещений». За время существования техникум подготовил более 20 тыс. специалистов.

Это не первая попытка найти владельца уникального здания: в 2021 году объект выставлялся на торги за 10,8 млн руб., в 2022-м — за 11,3 млн руб. Однако заявок на них не поступило.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что мэрия Тамбова продает дом купца Анонсова XIX века на перекрестке улиц Базарной и Куйбышева за один рубль.

Анна Швечикова