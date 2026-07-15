В Самарской области покинул пост глава Волжского района
Временно исполняющий полномочия главы Волжского района Самарской области Александр Кузнецов написал заявление об отставке по своему желанию. В связи с этим его полномочия прекращены. Распоряжение губернатора Самарской области опубликовано на портале правовой информации.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета назначен Алексей Целовальников, который с 31 марта 2025 года был заместителем главы района.
До работы в администрации Волжского района Александр Кузнецов занимал пост министра внутренней политики Самарской области. Ранее он работал главой Чапаевска, а до этого руководил администрацией Октябрьского района Самары и служил заместителем прокурора Самары.