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В Самарской области покинул пост глава Волжского района

Временно исполняющий полномочия главы Волжского района Самарской области Александр Кузнецов написал заявление об отставке по своему желанию. В связи с этим его полномочия прекращены. Распоряжение губернатора Самарской области опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета назначен Алексей Целовальников, который с 31 марта 2025 года был заместителем главы района.

До работы в администрации Волжского района Александр Кузнецов занимал пост министра внутренней политики Самарской области. Ранее он работал главой Чапаевска, а до этого руководил администрацией Октябрьского района Самары и служил заместителем прокурора Самары.

Георгий Портнов