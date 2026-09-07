Тамбовский застройщик требует со столичного подрядчика 290 млн рублей

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск местного ООО «Специализированный застройщик "Свой дом в Тамбове"» к столичному ООО «Гефест-строй». Сумма требований составляет 290 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суть претензий не раскрывается. По данным Rusprofile, спор относится к категории «Экономических по гражданским правоотношениям». Заявление пока не принято к производству. Ранее стороны не встречались в суде напрямую.

Параллельно в тамбовском арбитраже продолжается рассмотрение иска другой местной строительной компании — ООО «Тамбовсваймонтаж» — к «Гефест-строю», где «Свой дом в Тамбове» привлечено в качестве третьего лица.

«Тамбовсваймонтаж» требует с московского застройщика 4 млн руб. Речь идет о задолженности по договору подряда, заключенному в октябре 2025 года. Подробности требований не раскрываются. Ближайшее заседание по делу пройдет 16 сентября.

ООО СЗ «Свой дом в Тамбове» зарегистрировано в Тамбове в 2024 году. Основной вид деятельности связан с работой заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 млн руб. Данные о руководителе и учредителе общества скрыты в соответствии с федеральным законом. До апреля 2024 года управляющей организацией было ООО «ПСБ-Свой дом». В 2025 году «Свой дом в Тамбове» сработал с нулевой выручкой и чистым убытком в 16 млн руб. По данным единой системы жилищного строительства РФ, «Свой дом в Тамбове» отвечает за возведение трех многоквартирных домов «Прибрежный» в Тамбове на улице имени Павла Строганова. Ввести их в эксплуатацию планируется во втором-четвертом квартале 2027 года. ООО «Гефест-строй» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Мариула Соболева, она выступает учредителем и соучредителем еще 11 столичных фирм, в том числе строительных ООО «Гефест-Южный» и ООО «Стройтех». В 2025 году выручка «Гефест-строй» составила 650 млн руб., чистая прибыль — 21 млн руб. С 2019 года с компанией было заключено два госконтракта на 318 млн руб.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что с застройщика «Воронеж Град» требуют 89 млн руб. неосновательного обогащения.

Егор Якимов