С застройщика «Воронеж Град» требуют 89 млн рублей неосновательного обогащения

Прокуратура Воронежской области направила в арбитраж иск о признании недействительной сделки об увеличении размера авансирования по муниципальному контракту на строительство многоквартирных жилых домов в рабочем поселке Новохоперском, а также о взыскании с подрядчика «неправомерно полученных денежных средств и неосновательного обогащения» на сумму свыше 89 млн руб. Об этом в ведомстве сообщили 20 августа. По информации «Ъ-Черноземье», иск адресован ООО «Воронеж Град».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Прокуратура области продолжает работу, направленную на пресечение практики необоснованного авансирования подрядных организаций»,— заявили в надзоре.

По данным ведомства, в марте прошлого года был заключен муниципальный контракт на строительство группы многоквартирных жилых домов в Новохоперском в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Извещение о закупке первоначально предусматривало выплату подрядчику аванса в размере 5% от цены контракта. Однако впоследствии в связи с финансовыми трудностями компании при закупке стройматериалов дополнительным соглашением размер аванса был увеличен до 30%.

«На момент проведения проверки аванс подрядчиком не отработан, строительные работы выполняются с отставанием от установленного графика»,— уточнили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что за незаконное изменение существенных условий контракта его стороны по постановлениям прокуратуры были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 7.30.2 КоАП РФ. Для юридических лиц статья предусматривает штрафы в размере от 100 до 300 тыс. руб., но какое наказание было назначено в этом случае, в прокуратуре не конкретизировали.

По информации ЕИС «Закупки», администрация Новохоперска 17 марта 2025 года заключила с ООО «Воронеж Град» контракт стоимостью 311 млн руб. при его максимальной цене 312,2 млн руб. Фирма оказалась единственным участником электронного аукциона. Допсоглашение об увеличении авансовых платежей до 93 млн руб. было подписано 30 июля прошлого года. В настоящее время стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 93,9 млн руб., при этом заказчиком ему фактически выплачено 144,8 млн. Завершить работы по контракту требуется до 1 декабря 2026 года.

ООО «Воронеж Град», по данным Rusprofile, было зарегистрировано в Воронеже в феврале 2011 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 1 млн руб. Генеральный директор Сергей Репрынцев руководит компанией с сентября 2020-го. Он же владеет долей в 0,7%, тогда как 99,3% уставного капитала принадлежит Ольге Локтионовой. За все время фирма участвовала в 23 госзакупках на 3,3 млрд руб. В 2025 году выручка ООО «Воронеж Град» составила почти 1,2 млрд руб. — на 44,9% больше, чем в 2024-м (805,9 млн руб.). Однако чистая прибыль снизилась на 41,5% — с 14,4 до 8,4 млн руб.

В конце июня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что прокуратура также обратилась в арбитраж с заявлением о признании недействительным допсоглашения №5 от 19 июня 2025 года к муниципальному контракту на строительство многоквартирного дома в Таловой. Ответчиками выступают ООО «Воронеж Град» и администрация Таловского городского поселения. Изначально контрактом не было предусмотрено авансирование подрядчика, однако в допсоглашении, оспариваемом прокуратурой, стороны изменили условия, заложив аванс в размере 101,9 млн руб.

Денис Данилов