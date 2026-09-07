Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omi Фото: Omi

Родители подключают агентов. Кажется, что угодно уже можно делегировать искусственному интеллекту, только не роль папы и мамы. Тем более когда речь идет о бесконечном списке дел в голове или попытках договориться с маленьким ребенком. Но семьи начали массово включать нейросети в бытовую логистику. При помощи ИИ мамы пишут списки покупок и сразу собирают корзины онлайн, составляют графики кружков или работы няни.

Неоплачиваемый домашний труд составляет около 15% мирового ВВП, напоминает Financial Times. И вот IT-корпорации взялись за ассистентов специально для решения бытовых задач. Некоторые пользователи собирают целую экосистему: Cloud анализирует почту и календари, собирает сравнительные таблицы при выборе машины или места отпуска; Lovable генерирует семейные сайты и графики для нянь с расчетом зарплаты; ChatGPT переносит списки продуктов из плана питания сразу в корзину доставки.

Есть и профильные сервисы: Ava собирает сбивчивые голосовые сообщения в формат понятных заметок; Ollie присылает семейные сводки по утрам и организует логистику; Cozi Max выступает семейным планером, а Town, изначально заточенный под рабочие документы, выстраивает цепочку задач из данных почты или фоторасписания.

Издание Business Insider рассказывает и о противоречиях. Например, один родитель готов доверить нейросети только логистику, планирование питания, разбор школьных уведомлений. Другой присматривается к ИИ-кулону Omi с функцией Parent Whisperer. Устройство слушает происходящее, распознает настроение ребенка и даже дает экспертные советы, как реагировать на истерику или подростковую грубость.

Но не все готовы к тому, чтобы гаджет диктовал моральные ориентиры. Все более включенными в жизнь семьи становятся умные колонки. Например, недавняя версия от Google понимает естественную речь без слова-будильника, может искать что-то по истории с камер и резюмировать, что происходило дома, пока хозяев не было. Вроде все это очень привлекательно, но чем полезнее ассистент, тем больше данных о доме, привычках и людях он собирает, рассуждают специалисты.

Решение большого объема домашних задач превращает устройство в точку уязвимости. Интересный парадокс: чаще всего нейросети в быту используют родители, у которых и так больше свободного времени. Самым занятым просто некогда его освоить.

Яна Лубнина