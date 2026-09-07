ФНС требует банкротства белгородского производителя хлеба из-за 141 млн долга

В Арбитражный суд Белгородской области поступило заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №20 по Саратовской области о признании банкротом белгородского производителя хлеба и кондитерских изделий ООО «Лори групп». Сумма требований составляет 141 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Детали образования задолженности в судебной документации не раскрываются. Ранее стороны не встречались в суде. Белгородский арбитраж оставил иск без движения из-за процессуальных нарушений при подаче: в частности, к заявлению не были приложены выписка из ЕГРЮЛ в отношении должника, материалы о проведенных налоговых проверках и сведения о движении средств на счетах фирмы. Нарушения ФНС предложено устранить до 16 сентября.

По данным Rusprofile, ООО «Лори групп» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и директор — Вероника Машкара. 2025 год общество закончило с нулевыми финансовыми показателями, а за 2024-й не отчитывалось. В 2023 году выручка компании составляла 192 млн руб., а чистая прибыль — 679 тыс. руб. По состоянию на 19 марта 2025 года в отношении компании имелись сведения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами. В отношении компании открыто 15 исполнительных производств на общую сумму 160 млн руб. Остаток задолженности составляет 140 млн руб.

В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежская кондитерская фабрика за год сократила убыток в восемь раз — с 81,9 млн до 10,1 млн руб.

Егор Якимов