Ozon возобновил работу в Белгородской области

Маркетплейс снова принимает и доставляет заказы по региону — спустя неделю после ракетного удара по сортировочному центру и хабу доставки в Белгороде. При этом постаматы Ozon Box, расположенные в торговых центрах и крупных супермаркетах, пока не функционируют. Пункты выдачи заказов (ПВЗ) работают по всей области. Это следует из данных приложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

«Ъ-Черноземье» направил запрос в компанию с просьбой рассказать, какими силами был решен вопрос восстановления доставки.

На прошлой неделе, спустя пару дней после атаки, в Telegram-канале пресс-службы Ozon написали: «В интернете обсуждают, что из-за ситуации с логистическими центрами цены на маркетплейсах выросли. Поверьте, это не так». По их словам, с 20 августа по 1 сентября цены на площадке снизились на 3,5%, а до 20 августа пять недель держались на одном уровне. «Существенных колебаний» внутри этих периодов не было. «С Ozon работает более 750 тысяч продавцов, и все конкурируют за внимание покупателя, поэтому цены на площадке остаются на рыночном уровне. А мы со своей стороны инвестируем в скидки на их товары».

30 августа «Ъ-Черноземье» сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду загорелись сортировочный центр и хаб доставки Ozon. Двое сотрудников склада погибли. Маркетплейс выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что оказывает им материальную и психологическую помощь. «Сотрудникам склада, которые, к счастью, не пострадали, сейчас некуда выйти на работу — делаем выплаты, как если бы они ходили на смены в обычном режиме»,— сообщили в Ozon. 31 августа в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев уточнил, что в ходе обстрела три человека погибли, в больницах находились 11 пострадавших, в том числе шестеро детей. Повреждены четыре многоквартирных дома, 11 автомобилей и десять коммерческих объектов.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «У Ozon дыра в Белгороде»

Анна Швечикова