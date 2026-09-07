Осужденному за растрату экс-главе белгородской колонии отказали в УДО

Свердловский райсуд Белгорода отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего руководителя ИК-5 УФСИН России по Белгородской области Михаила Полуэктова, который в конце прошлого года получил три года колонии общего режима за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Это следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Напомним, в 2023 году Полуэктов отдавал подчиненным незаконные указания по вывозу с территории колонии станков, инструментов и металлолома для сдачи их в пункт приема. Ущерб от его действий был оценен в 5,1 млн руб. При этом сам экс-начальник колонии вину не признал: он утверждал, что организовывал расчистку территории учреждения.

После вынесения приговора 25 ноября прошлого года Полуэктова поместили в СИЗО-3 в Белгород. Администрация изолятора характеризует его положительно: Полуэктов на профилактическом учете не состоит, посещает православный храм, к администрации учреждения относится уважительно, за своим внешним видом следит, личную гигиену соблюдает, поддерживает порядок в камере, конфликтных ситуаций не допускает. Также осужденный не состоит в отряде хозяйственного обслуживания и не имеет поощрений и взысканий.

Отказывая в удовлетворении ходатайства об УДО, Свердловский райсуд Белгорода указал, что Полуэктов активно себя не проявил, хотя и стремится встать на путь исправления. Белгородский областной суд отклонил его апелляционную жалобу на это решение.

Сергей Толмачев