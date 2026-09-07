Проект храма под Орлом прошел строительную экспертизу

Строительную экспертизу прошел проект храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в деревне Образцово Орловского округа. Об этом рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. Теперь приход ожидает получения разрешения на строительство здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Работа над проектом ведется при поддержке прихожан и неравнодушных жителей микрорайона. В приходе благодарят всех, кто принимает участие в подготовке к строительству, оказывает помощь и поддерживает это начинание молитвой»,— говорится в сообщении митрополии.

По проекту, общая площадь храмового комплекса на улице Зеленина должна составить около 2,3 тыс. кв. м. Высота здания — свыше 20 м, а вместимость — до 400 человек. Документацию подготовило местное ООО «Градпроект». Экспертизу проводило красноярское ООО «Сибстройпроект».

В конце июля в Орле открыли храм в честь небесного покровителя Росгвардии — святого равноапостольного князя Владимира. Как сообщал «Ъ-Черноземье», торжественный молебен по освящению храма совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Денис Данилов