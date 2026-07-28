В Орле открыли храм в честь небесного покровителя Росгвардии

Во вторник, 28 июля, состоялась церемония открытия храма святого равноапостольного князя Владимира при управлении Росгвардии по Орловской области, рассказали в облправительстве. Торжественный молебен по освящению храма совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Князь Владимир — небесный покровитель Росгвардии, подчеркнул на церемонии заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Орловской области Фото: Пресс-служба правительства Орловской области

«На Орловщине всегда будут помнить павших героев, отдавших свою жизнь ради ее мирного неба, благополучия родных и близких. Их мужество, самоотверженность, преданность делу заслуживают самого высокого уважения»,— сказал господин Тарасов.

Сообщается, что ряд участников мероприятия был отмечен ведомственными наградами Росгвардии.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в начале июля бывший глава правительства РФ Сергей Степашин посетил Орел в статусе председателя международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» (ИППО). Господин Степашин принял участие в церемонии открытия памятного знака на территории храма Иверской иконы Божией Матери, а также возложил цветы к мемориальной доске в память о председателях и почетных членах ИППО на городском вокзале.

Денис Данилов