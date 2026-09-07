Оборот общественного питания в Удмуртии вырос почти на 2% в январе—июле

Оборот общественного питания в Удмуртии составил 23 млрд руб. в январе—июле. В сопоставимых ценах это на 1,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные приводит Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Оборот оптовой торговли за семь месяцев показал рост на 11,1%, достигнув 352 млрд руб. Показатель в сфере розничной торговли увеличился на 8,5%, до 315,6 млрд руб.

Напомним, по видам экономической деятельности оборот организаций в Удмуртии составил 1,5 трлн руб. в январе—июле, что на 9,6% в действующих ценах больше показателя предыдущего года.