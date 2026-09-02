Оборот торговли и ремонта транспорта в Удмуртии вырос почти на 20% в январе—июле

Оборот организаций оптовой и розничной торговли, а также ремонта транспорта в Удмуртии составил 399,2 млрд руб. в январе—июле. Это на 18,9% больше, чем годом ранее, подсчитал Удмуртстат. Оборот указан в действующих ценах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В частности, финансовый показатель по оптовой торговле увеличился за указанный период на 22,8% — до 193,8 млрд руб. По рознице прирост 12,2% — до 159,6 млрд руб. Оборот торговли автомобилями и мотоциклами, а также ремонта транспорта вырос на 27,7% — до 45,7 млрд руб.

В целом оборот организаций Удмуртии за семь месяцев составил 1,5 трлн руб. Это на 9,6% больше, чем годом ранее.

Удмуртстат включает в оборот организаций стоимость отгруженных товаров собственного производства, а также выручку от продажи продукции, приобретенной на стороне, без НДС, акцизов и других обязательных платежей.