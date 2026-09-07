В Саратове на ж/д станции «Примыкание» заработал крытый переход с лифтами

В Саратове на железнодорожной станции «Примыкание» открыли новый пешеходный мост. Переход не был оборудован продолжительное время, сообщает официальный канал спикера Государственной Думы Вячеслава Володина в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На железнодорожной станции "Примыкание" в Саратове заработал крытый пешеходный переход

Фото: t.me / volodin_saratov На железнодорожной станции "Примыкание" в Саратове заработал крытый пешеходный переход

Фото: t.me / volodin_saratov

Крытый мост через железнодорожные пути оснащен панорамным остеклением, двумя лифтами, перилами и камерами видеонаблюдения. Кроме того, проведена реконструкция платформ на станции. Теперь они имеют навигационные табло, освещение и систему информирования о расписании поездов.

Ранее для пассажиров также начали работу конкорс и северный вестибюль на железнодорожном вокзале Саратова. Пассажиры могут воспользоваться шестью эскалаторами и тремя лифтами. В досмотровом павильоне северного вестибюля открыты три терминала самообслуживания для покупки билетов на пригородные электрички.

Марина Окорокова