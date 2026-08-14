Названа дата открытия надземного перехода и нового вестибюля на жд вокзале Саратова

На железнодорожном вокзале Саратова завершают строительство конкорса. На надземном пешеходном мосту установлен и запущен первый из шести эскалаторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове запущен первый эскалатор на жд вокзале

Фото: t.me / volodin_saratov В Саратове запущен первый эскалатор на жд вокзале

Фото: t.me / volodin_saratov

Роман Цуканов, начальник Дирекции железнодорожных вокзалов, сообщил, что это первые эскалаторы на Приволжской железной дороге. Планируется, что 1 сентября 2026 года в эксплуатацию введут северный вестибюль, который свяжет завокзальную часть с вокзалом, и конкорс со сходами на платформы № 2 и 3.

С указанной даты жители Саратова смогут проходить досмотр и выходить к путям со стороны автовокзала. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин, осмотрев ход работ, отметил, что новый вход позволит пассажирам, проживающим за железнодорожной линией, оформить билеты и пройти контроль без необходимости пересекать пути.

В декабре 2025 года завершится возведение каркаса здания вокзала и формирование теплового контура. Полная сдача объекта запланирована до 30 апреля 2027 года, а реконструкция тоннеля будет окончена к концу того же года.

Володин также подчеркнул необходимость развития пригородного сообщения. Для удобства пассажиров в завокзальной части будут установлены киоски для продажи билетов на электрички.

Марина Окорокова