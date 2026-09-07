Мэрия Воронежа разъяснила порядок захоронений на городских кладбищах

В связи с публикацией ряда нормативных документов о запрете выделения новых мест на городских кладбищах пресс-служба мэрии Воронежа выступила с дополнительным разъяснением порядка их работы. По данным городской администрации, в городе по-прежнему насчитывается 22 погоста, открытым для новых захоронений остается только Березовское кладбище, а публикация документов «производится согласно требованиям законодательства для информирования о статусе захоронений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Полностью закрытым, как и прежде, является Казанское кладбище, где подзахоронения не производятся уже более 20 лет. В то же время на семи кладбищах разрешены подзахоронения на родственных участках. В их числе:

Первомайское;

Масловское;

Подгоренское;

Тавровское;

Малышевское;

Боровское;

Боровское Старое.

На остальных кладбищах захоронения производятся в соответствии с действующим постановлением мэрии от 2017 года.

В начале 2022 года занимавший тогда пост мэра Воронежа Вадим Кстенин озвучил планы по созданию нового кладбища в микрорайоне Семилукские Выселки Левобережного района. Летом того же года из-за возмущения местных жителей городская администрация от этой инициативы отказалась. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в октябре 2023-го господин Кстенин заявил, что проблема нехватки участков на погостах будет решаться путем расширения уже действующих кладбищ.

Денис Данилов