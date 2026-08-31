Тамбовская область стала аутсайдером Черноземья по потребительским тратам

Среди регионов Черноземья Тамбовская область стала аутсайдером по среднедушевым потребительским расходам в первом полугодии 2026 года. Согласно рейтингу РИА «Новости», в среднем за месяц тамбовчанин тратил 38,4 тыс. руб. — на 14,2 тыс. руб. меньше общероссийского показателя в 52,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ближе всего к Тамбовской области по объему расходов оказалась Орловская — 39,9 тыс. руб. в месяц. В Курской области жители в среднем тратили 41,3 тыс. руб., в Белгородской — 45,3 тыс., в Липецкой — 46,1 тыс., а в Воронежской — 48,6 тыс. руб. Ни один из регионов Черноземья не достиг общероссийского уровня.

По динамике потребительского спроса в Липецкой области показатель вырос на 3,78%, в Тамбовской — на 4,8%, в Курской — на 5,54%, в Орловской — на 6,51%, в Белгородской — на 7,06%, а в Воронежской — на 7,44%.

Эксперты оценивали динамику потребительского спроса по объему расходов населения на товары, платные услуги и общественное питание. Средние траты на одного человека рассчитывались исходя из общего объема таких расходов в регионе и численности его населения.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Курская и Белгородская области вошли в десятку регионов РФ с наименьшей долей расходов семей на жилищно-коммунальные услуги по итогам 2025 года.

Мария Свиридова