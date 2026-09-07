Свыше 160 человек привили от кори в Ижевске из-за пациента с признаками болезни

162 человека экстренно привили от кори в Ижевске из-за пациента с признаками заболевания. Среди них — другие больные и медработники, контактировавшие с ним в течение 72 часов. Об этом сообщили в минздраве Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

39-летний пациент поступил в ГКБ №1 с высокой температурой. На следующий день у него появилась сыпь, похожая на коревые высыпания. Больного экстренно перевели в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

«На данный момент диагноз не подтвержден, мы ожидаем результатов анализов. Но все оперативные меры по недопущению распространения заболевания уже приняты, мы будем продолжать устанавливать контакты пациента и при необходимости проводить экстренную вакцинацию»,— прокомментировала замминистра здравоохранения региона Алсу Ишниязова.

Госпожа Ишниязова добавила, что в Удмуртии сформирован высокий уровень коллективного иммунитета против кори. Он достигает 95%. При появлении признаков болезни рекомендуется не посещать больницу, а вызывать медработников на дом.

Корь — острая вирусная инфекция. Она отличается высокой заразностью, резким скачком температуры и появлением яркой сыпи на коже. Согласно информации Роспотребнадзора, она остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире.