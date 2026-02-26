Пять случаев заболевания корью зарегистрировали в Удмуртии по итогам 2025 года

По итогам 2025 года в Удмуртии заболело корью пять человек, четверо из которых — непривитые против нее дети. Так, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 0,35, когда в 2024 году было 1,56. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С начала 2025 года против кори привились 28,6 тыс. человек. Это главное и наиболее эффективное средство профилактики заболевания, напоминает надзорный орган.

«Корь — крайне заразная вирусная инфекция. Заболеть может как ребенок, так и взрослый. Чаще корью болеют дети до 5 лет. Для взрослых, не привитых против кори, также высок риск заражения, причем заболевание у них в большинстве случаев протекает в более тяжелой форме, чем у детей <...> Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Большинство смертельных случаев происходит из-за осложнений кори»,— указывается в релизе.

Напомним, случаи заболевания корью были зарегистрированы в Ижевске, Увинском и Якшур–Бодьинском районах.