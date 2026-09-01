Обломки сбитого БПЛА повредили здание сельхозпредприятия под Воронежем
Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен БПЛА. В одном из пригородных районов в результате падения его обломков повреждено остекление здания сельхозпредприятия, также горела трава. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По информации Минобороны, в ночь на 1 сентября на территории РФ были перехвачены и уничтожены 516 БПЛА. В макрорегионе, помимо Воронежской области, их ликвидировали в Белгородской, Курской и Орловской областях.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за минувшие выходные атакам ВСУ подвергся весь макрорегион. Силы ПВО ликвидировали как минимум 561 беспилотник. В результате атак погибли шесть человек, еще 59 пострадали. В Воронежской области, по словам губернатора, уничтожили 15 дронов. Предварительно, пострадавших и разрушений не зафиксировано.