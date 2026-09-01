Обломки сбитого БПЛА повредили здание сельхозпредприятия под Воронежем

Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен БПЛА. В одном из пригородных районов в результате падения его обломков повреждено остекление здания сельхозпредприятия, также горела трава. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации Минобороны, в ночь на 1 сентября на территории РФ были перехвачены и уничтожены 516 БПЛА. В макрорегионе, помимо Воронежской области, их ликвидировали в Белгородской, Курской и Орловской областях.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за минувшие выходные атакам ВСУ подвергся весь макрорегион. Силы ПВО ликвидировали как минимум 561 беспилотник. В результате атак погибли шесть человек, еще 59 пострадали. В Воронежской области, по словам губернатора, уничтожили 15 дронов. Предварительно, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Мария Свиридова