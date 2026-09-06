Удмуртстат: реальная зарплата в Удмуртии выросла почти на 10% в первом полугодии

Средняя начисленная зарплата до вычета налогов в Удмуртии составила 87,2 тыс. руб. в первом полугодии. Это на 16,9% больше, чем годом ранее. По данным Удмуртстата, реальная зарплата выросла на 9,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Свыше 100 тыс. руб. в месяц платят в IT-отрасли (134 тыс.), в сфере добычи полезных ископаемых (121,7 тыс.), в финансовых и страховых компаниях (113,3 тыс.) и на обрабатывающих производствах (107,4 тыс.). Меньше всего начисляют работникам, занятым в сфере гостиниц и общепита (51,3 тыс.).

По размеру средней зарплаты Удмуртия заняла третье место в ПФО, уступив Татарстану и Пермскому краю, где показатель достиг 98,4 и 89,6 тыс. руб. соответственно. Аутсайдер в округе — Чувашия. Там работникам в среднем начисляют 71,4 тыс. руб.

Напомним, аналитики сервиса hh.ru поставили Удмуртию на 19-е место в рейтинге перспективных для трудоустройства регионов по итогам первого полугодия. Медианная предлагаемая зарплата сложилась на отметке 69,9 тыс. руб. в месяц. Уровень безработицы — 1,4%.