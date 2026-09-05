Заправиться в Астраханской области могут сегодня автомобили с четными номерами

В Астраханской области опубликовали график работы АЗС. Информацию опубликовал в личном канале губернатор Игорь Бабушкин.

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5 сентября могут заправиться автомобили, номера которых заканчиваются на четные числа: 1, 3, 5, 7, 9. Астраханские заправки работают от четырех до шести часов в день. В области АЗС открыты преимущественно по одному–трем часам.

Сейчас в Астраханской области отпускают по 30 л топлива в руки. На некоторых заправках из списка правительства есть только АИ-92. Призванные урегулировать топливный кризис меры действуют с 9 июля.

Дарья Васенина