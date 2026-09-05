«Зеленую школу» в Ижевске при «ритмичном финансировании» достроят в 2028 году

Строительство «Зеленой школы» в Ижевске завершится «при ритмичном финансировании» не ранее 2028 года. Об этом стало известно на встрече министра просвещения России Сергея Кравцова и врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В ходе встречи стороны обсудили строительство школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне В-8 жилого района “Восточный” Ижевска»,— пишет пресс-служба главы региона. Что значит «ритмичное финансирование», не поясняется.

Власти республики неоднократно указывали на необходимость привлечь федеральные средства. В частности, этот вопрос госпожа Абрамова поднимала на последних встречах с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Ее предшественник Александр Бречалов докладывал о возведении «Зеленой школы» президенту Владимиру Путину.

В начале августа «Ъ-Удмуртия» писал, что управление капстроительства правительства Удмуртии заключило контракт на 1,48 млрд руб. для завершения строительства «Зеленой школы». По нему сдать объект должны до ноября 2027 года. Как узнал «Ъ-Удмуртия», это не последний контракт: в дальнейшем на отдельные работы будут заключены новые и, следовательно, срок сдвинется на 2028 год. Подрядчик — местная строительная компания «Радонеж». Площадь четырехэтажной школы превысит 30 тыс. кв. м. Она рассчитана на 1,1 тыс. учеников.

Строительство учреждения официально началось весной 2025 года. На участке забиты первые 300 свай. Зимой стройку заморозили. Работы возобновили летом 2026 года. О планах возвести «Зеленую школу» власти республики так или иначе рассказывали с 2022 года.