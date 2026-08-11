Подрядчик достроит «Зеленую школу» на улице Берша в Ижевске за 1,5 млрд рублей

Завершением строительства «Зеленой школы» на улице Берша в Ижевске (микрорайон В-8) займется местная строительная компания «Радонеж». С ней заключило контракт стоимостью 1,48 млрд руб. управление капстроительства правительства Удмуртии. Информация об этом появилась на портале госзакупок 10 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Абрамова, Мах Фото: Ольга Абрамова, Мах

Из документации следует, что работы финансируются из бюджета республики. По контракту их окончат 21 ноября 2027 года. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что школа площадью более 30 тыс. кв. м будет четырехэтажной. Она рассчитана на 1,1 тыс. мест. Отметим, что этот строительный объект в начале августа обсуждали врио главы Удмуртии Ольга Абрамова и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на встрече в Москве.

Строительство объекта началось в 2025 году за счет регионального бюджета. Республика взяла на себя обустройство фундамента здания и подвальных помещений. На это выделили около 260 млн руб. К октябрю подрядчик забил первые 300 свай под будущую школу, шла подготовка фундамента. Продолжать возведение объекта планировалось за счет федеральных средств.