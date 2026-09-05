Татьяна Ким: предприниматели в Удмуртии смогут получать кредиты по низкой ставке

Селлеры в Удмуртии смогут получать кредиты на развитие бизнеса по низкой ставке, сообщила в соцсетях основательница Wildberries Татьяна Ким после встречи с врио главы республики Ольгой Абрамовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Обсудили с Ольгой Викторовной меры поддержки <...> Также будем прорабатывать развитие партнерских фулфилмент-центров и пунктов приема товаров — уверена, потенциал в регионе огромный»,— написала она. Госпожа Ким добавила, что компанию с Удмуртию связывают «давние теплые и дружеские отношения».

За девять месяцев продажи товаров на Wildberries в Удмуртии выросли на 30% — до 45 млрд руб. По ее словам, на маркетплейсе зарегистрировано более 4 тыс. селлеров. В республике находятся свыш 1,4 тыс. ПЗВ.

Напомним, в Корпорацию развития Удмуртии поступило 180 заявок от местных селлеров, потерявших товар в результате налета БПЛА на склад Wildberries в Сарапуле. Из них 122 подали документы на софинансирование логистики и хранения продукции. Это одна из мер поддержки, запущенная после атаки по объекту Wildberries.

Сейчас минэкономики Удмуртии и Фонд развития предпринимательства «прорабатывают вариант запуска» льготного микрозайма для пострадавших субъектов МСП. По планам, селлеры смогут получить до 5 млн руб. на пополнение оборотных средств под 6% годовых.

Напомним, склады Wildberries в России регулярно подвергаются атакам дронов ВСУ. 30 июля в результате налета был поврежден логистический комплекс в Сарапуле. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. На объекте начался пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.

Подробнее об этом читайте в материале «Убыточные ягодки».