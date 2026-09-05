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Пензенец стал лучшим токарем РФ

В Пензе прошел один из этапов федерального конкурса «Лучший по профессии». Подробности в личном канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Первое место занял работник пензенского «СтанкоМашСтроя» Алексей Липатов. Серебро присудили Максиму Демину из Татарстана. На третью ступень поместили Василия Викторова из Мурманской области.

Господин Мельниченко отметил, что в конкурсе приняли участие представители разных возрастов. При этом много молодежи, «за которой будут тянуться сверстники». «Будущее пензенского региона и нашей страны — за людьми труда»,— считает губернатор.

Дарья Васенина