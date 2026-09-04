Лучшие токари съехались в Пензу

Пензенская область снова принимает федеральный этап конкурса «Лучший по профессии», в город съехались токари. Подробности в личном канале сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

«Подготовка квалифицированных специалистов для наших предприятий — важное условие развития промышленности. Молодежь равняется на лучших, в том числе — на участников сегодняшнего конкурса»,— полагает глава региона. Чиновник уточнил, что конкурсантов принимают на площадке ООО «Станкомашстрой».

Соревнования по разным профессиям проходят в разных регионах. Конкурс продлится до конца октября.

Дарья Васенина