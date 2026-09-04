Верховный суд Марий Эл оправдал основателя iSpring Юрия Ускова

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Марий Эл отменила приговор Йошкар-Олинского городского суда основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову и вынесла оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Об этом сообщила пресс-служба судов республики.

Юрия Ускова обвиняли в мошенничестве при покупке земли (ч. 4 ст. 159 УК РФ): по версии следствия, в 2013 году iSpring приобрела в Оршанском районе участки для строительства IT-деревни по заниженной стоимости. В июне 2026 года Йошкар-Олинский городской суд приговорил его к трем годам условно со штрафом 500 тыс. руб.

Суд признал за господином Усковым право на реабилитацию и отменил арест на его имущество.

Подробнее — в материале Ъ Волга-Урал «Преступление без состава».

Анар Зейналов