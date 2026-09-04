Преступление без состава

Верховный суд Марий Эл отменил условный приговор основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову и оправдал его по делу о покупке земли для IT-деревни. Суд первой инстанции считал, что 20 участков в Оршанском районе были выкуплены без торгов по льготной цене на основании ложных сведений о постройках. Апелляция состава преступления в действиях предпринимателя не нашла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Spring Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Основатель Spring Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Марий Эл отменила приговор Йошкар-Олинского городского суда от 5 июня и вынесла оправдательный приговор основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за отсутствием в его действиях состава преступления, сообщила пресс-служба судов республики. За предпринимателем признано право на реабилитацию, арест на его имущество отменен, апелляционные жалобы осужденного и защитников удовлетворены. Рассмотрев также апелляционное представление гособвинителя, суд оставил без изменения приговор в отношении двоих оправданных по тому же делу.

Йошкар-Олинский горсуд 5 июня назначил господину Ускову три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штраф 500 тыс. руб.

По версии следствия, в 2013 году предприниматель и аффилированное с ним юрлицо, переуступив права по 19 договорам аренды ему как индивидуальному предпринимателю, приобрели в Оршанском районе 20 земельных участков без торгов и определения рыночной стоимости.

Земля предоставлялась для комплексного освоения под индивидуальное жилищное строительство. Для выкупа господин Усков представил в администрацию ложные сведения о возведении на участках индивидуальных домов, тогда как судебная строительно-техническая экспертиза признала постройки не относящимися к объектам капитального строительства.

Ущерб республике суд оценил в 3,54 млн руб. как разницу между льготной и рыночной ценой. На стадии возбуждения дела следствие называло сумму 20,5 млн руб. После оформления участки на 19 из них строения разобрали, цели освоения достигнуты не были. Проходившие по делу бывший глава администрации Оршанского района Александр Плотников, скончавшийся в декабре 2025 года, и его первый заместитель Иван Михеев были оправданы за отсутствием состава преступления.

iSpring основана в 2001 году в Йошкар-Оле, компания разрабатывает продукты для корпоративного обучения. Выручка основного юрлица ООО «Ричмедиа» за 2025 год составила 3 млрд руб., прибыль — 61 млн руб.

Предпринимателя задержали 10 февраля 2025 года, в офисе iSpring прошли обыски. Суд избрал ему запрет определенных действий, включая пользование телефоном и интернетом. В августе 2025 года меру заменили на домашний арест из-за неявки на следственные действия — предприниматель объяснял ее поездкой к сыну в зону СВО, а 1 сентября Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест и вновь назначил запрет действий. Дело получило резонанс: глава СКР Александр Бастрыкин требовал доклад о причинах возбуждения дела, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручал проверить его обоснованность, вице-спикер Владислав Даванков обращался к главе СКР, глава Минцифры Максут Шадаев направлял в суд положительную характеристику на предпринимателя. Сам господин Усков вину так же не признавал.

Анар Зейналов