Блогер КПРФ Бондаренко не смог оспорить штраф и пропустит выборы

Саратовский областной суд оставил в силе штраф в 1 тыс. руб., назначенный блогеру Николаю Бондаренко за публичную демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). Таким образом, он не сможет принять участие в выборах в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал члена саратовского отделения КПРФ Дениса Буланова Фото: Telegram-канал члена саратовского отделения КПРФ Дениса Буланова

Как ранее сообщал «Ъ», поводом для административного дела стал публикация в соцсетях с изображением Алексея Навального (признан террористом и экстремистом). Господин Бондаренко утверждает, что она была размещена на фейковой странице-двойнике, к которой он не имеет отношения. Коммунист подчеркивает, что запись была удалена задолго до задержания, а все его официальные аккаунты верифицированы. Также он сообщил, что ранее обращался в полицию с заявлением о поиске владельца фейка.

Судья Светлана Семикина отклонила апелляцию, но отклонила два ходатайства защиты об обращении в Роскомнадзор для установления владельца спорного ресурса. Николай Бондаренко, возглавляющий на выборах территориальную группу КПРФ по Удмуртии и Пермскому краю, намерен обжаловать решение в кассации.

Дарья Васенина