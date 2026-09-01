Двоим болельщикам воронежского «Факела» на три года запретили вход на матчи

Советский райсуд Воронежа запретил двоим болельщикам местного футбольного клуба «Факел» три года ходить на спортивные матчи и арестовал их на двое суток. Им назначили такое наказание за грубое нарушение правил поведения на соответствующих мероприятиях (ч. 3 ст. 20. 31 КоАП РФ, до 15 суток ареста и запрет до семи лет на посещение матчей). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Административные правонарушения были совершены в 16:55 и в 16:57 29 августа в ходе матча «Факел» — «Зенит» на одноименном стадионе воронежской команды на улице Писателя Маршака в Советском районе. Как установил суд, мужчины, находясь в секторе C Восточной трибуны, бросили бутылки с водой объемом 0,5 л в направлении футболистов. Тем самым они, посчитал суд, совершили действия, «создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся на месте проведения официального соревнования».

В прошлом сезоне «Факел» взял «серебро» Первой лиги и вернулся в РПЛ без необходимости играть стыковые матчи. 29 августа «огнеопасные» встретились с петербуржцами в рамках шестого тура чемпионата — хозяева уступили гостям со счетом 0:1. Сейчас «Зенит» занимает третью строчку турнирной таблицы, «Факел» находится на последней. Сегодня в 18:00 воронежский клуб примет дома абсолютного лидера РПЛ — «Краснодар», который еще ни разу не проиграл в этом сезоне.

Алина Морозова