«Россети» хотят отсудить у РЖД более 352 млн рублей в тамбовском арбитраже

ПАО «Россети Центр» подало в Арбитражный суд Тамбовской области иск к ОАО «РЖД» о взыскании 352,2 млн руб. Заявление поступило в суд 8 мая и пока не принято к рассмотрению. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суть требований в материалах суда не раскрывается. Категория спора обозначена как «исполнение обязательств по договорам».

Согласно данным картотеки, в настоящее время в отношении ОАО «РЖД» рассматривается 9,5 тыс. судебных дел на общую сумму более 52 млрд руб. Из них 96 споров находятся в производстве Арбитражного суда Тамбовской области. За все время компания участвовала более чем в 195,3 тыс. арбитражных разбирательств, общая сумма требований по которым превышает 371 млрд руб.

По данным Rusprofile, ПАО «Россети Центр» зарегистрировано в Москве в декабре 2004 года. Компания занимается передачей электроэнергии, ее уставный капитал составляет 4,2 млрд руб. С января 2025 года генеральным директором является Борис Эбзеев. Компания представлена в 11 регионах, включая Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Орловскую и Тамбовскую области. По итогам 2025 года выручка «Россети Центр» составила 149,8 млрд руб. против 132,3 млрд руб. годом ранее, а чистая прибыль выросла с 7,8 млрд до 10,2 млрд руб. ОАО «РЖД» зарегистрировано в Москве в 2003 году. Уставный капитал компании составляет 3,4 трлн руб. Генеральный директор — председатель правления Олег Белозеров. По последним раскрытым данным, выручка компании в 2021 году достигла 2 трлн руб., чистая прибыль составила 19 млрд руб., стоимость бизнеса оценивалась в 4,9 трлн руб.

Это не первый крупный иск к железнодорожникам за последнее время. Так, в марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», основная производственная площадка которого расположена в Липецке, подало в суд четыре заявления к ОАО «РЖД» на общую сумму 384,2 млн руб.

Анна Швечикова