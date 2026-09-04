Орловское управление демографической политики возглавила Людмила Буянова

Новую структуру департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости — управление демографической и социальной политики — возглавила Людмила Буянова. Ранее она была замруководителя смежного ведомства — управления социального обслуживания, опеки и попечительства. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Орловской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Здание правительства Орловской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Уточняется, что госпожа Буянова работает в сфере социального обслуживания более 15 лет. Также она прошла профильное обучение. В своих соцсетях она указала, что окончила Орловский госуниверситет имени Тургенева. Ей 35 лет.

Также в облправительстве рассказали, что создание нового управления не повлекло за собой увеличения штата и, соответственно, дополнительных затрат.

Новое ведомство напоминает по названию предыдущее место работы госпожи Буяновой, однако их функционал различается. Как пояснили в правительстве региона, управление демографической и семейной политики будет заниматься организацией работы с «причинами», чтобы повлиять на демографические процессы, в частности на рождаемость и укрепление института семьи. В сферу его влияния войдут профильные региональные программы поддержки, льготы, межведомственная координация и информационная работа.

Уже действующее в структуре департамента управление организацией социального обслуживания работает с «последствиями и текущими потребностями», то есть занимается оказанием помощи конкретным семьям с детьми. В частности, речь идет о социальном сопровождении, реабилитационных услугах и консультациях.

«Вместе с тем управление демографической и семейной политики включает элементы социального обслуживания, что позволяет персонализировать поддержку: вместо шаблонных решений применить индивидуальные программы помощи семье с детьми, улучшить качество жизни, так как практическая помощь в решении повседневных проблем усиливает демографические инициативы»,— отметили власти.

О создании нового ведомства стало известно в начале недели. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.

Алина Морозова