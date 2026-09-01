В Орловской области появилось управление демографической и семейной политики

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о создании управления демографической и семейной политики. С сегодняшнего дня оно действует в составе областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Это следует из опубликованного на сайте облправительства документа.

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Здание правительства Орловской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» пояснили, что речь идет о новом подразделении департамента, «которое будет заниматься теми вопросами, которые вынесены в его название». Уточняется, что среди причин его создания можно выделить только дополнительное внимание к этим темам.

На прошлой неделе стало известно, что глава департамента госрегулирования цен и тарифов Орловской области Елена Жукова уходит на пенсию. О ее преемнике пока не сообщалось.

Алина Морозова