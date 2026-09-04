В Старом Осколе Белгородской области отменили массовые мероприятия на День города из солидарности с приграничьем

Из-за оперативной обстановки в Старом Осколе Белгородской области отменили массовые мероприятия в честь Дня города, который состоится 5 сентября. Об этом сообщили в администрации Старооскольского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Текущая оперативная обстановка в Белгородской области требует от нас особого внимания к вопросам безопасности. Ежедневно из-за террористических атак ВСУ погибают наши земляки. В знак солидарности с жителями приграничья нашего региона в этом году массовые праздничные мероприятия ко Дню города проводиться не будут»,— отметили местные власти.

В администрации горокруга уточнили, что в честь праздника пройдут камерные мероприятия в рамках проекта «Оскольские сезоны». Они запланированы на 5–6 сентября и включают концерты, выставки, мастер-классы, спортивные соревнования и экскурсии.

В этом году Старый Оскол отметит 433-летие со дня основания. День города традиционно проводится в первую субботу сентября.

С 7:00 3 сентября до 7:00 4 сентября ВСУ ударили по Белгородской области 148 раз. В результате пять человек погибли, 14 были ранены.

Алина Морозова