В Белгородской области за сутки при атаках ВСУ погибли пять человек, 14 ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 148 раз. В результате ударов ВСУ в Шебекинском округе погибли пять человек, двое из них — сотрудники скорой помощи. В Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Девять из них находятся на стационарном лечении. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа. Средства ПВО уничтожили 123 беспилотника. ВСУ восемь раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня. Зафиксировано пять сбросов взрывных устройств с БПЛА.

По данным Министерства обороны, в ночь на 4 сентября над Россией ликвидировали 490 БПЛА. Помимо Белгородской области, ВСУ атаковали Воронежскую, Липецкую, Курскую и Орловскую области.

Сутками ранее Белгородская область подверглась 178 атакам со стороны Украины. В итоге погиб один человек, еще 21 пострадал.

Кабира Гасанова