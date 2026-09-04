«Инстеп» заявил жилкомплекс за 1,1 млрд рублей в Курске

Воронежское ООО СЗ «Инстеп. Энгельса» (входит в тюменскую девелоперскую группу «Энко») планирует построить на улице Сторожевой в Курске девятиэтажный дом за 1,1 млрд руб. Сдача объекта запланирована на третий квартал 2029 года, выдача ключей — на 31 марта 2030-го. Это следует из опубликованной застройщиком проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Генподрядчиком выступит воронежское ООО «Комплект-строй», которое принадлежит ООО «Энко регионы». Разрешение на строительство выдано в июне, оно будет действовать до июня 2031 года. Работы будут вестись на участке в собственности площадью 9,5 тыс. кв. м.

Четырехподъездный дом будет рассчитан на 155 квартир, среди которых 85 однокомнатных, 44 двухкомнатных, 24 трехкомнатных и 2 квартиры с четырьмя и более комнатами. Общая жилая площадь составит 9,3 тыс. кв. м. Также в здании предусмотрено 62 нежилых помещения.

На территории ЖК планируется 71 гостевое машино-место. Также там появятся по одной детской и спортивной площадке, площадка для сбора ТКО.

О том, какой жилкомплекс «Энко» хочет построить в Воронеже за 12 млрд руб., читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова